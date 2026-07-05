पंजाब बेअदबी कानून: अकाल तख्त ने दिए 'कड़े' सुझाव, मांगी तुरंत सुनवाई और सुरक्षा
सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के बेअदबी कानून को लेकर अपनी नई आपत्तियां और सुझाव विधानसभा अध्यक्ष को भेजे हैं। अप्रैल में पारित किया गया यह कानून, बेअदबी की साजिशों में शामिल लोगों के लिए उम्रकैद और भारी जुर्माने जैसे कड़े दंड का प्रावधान करता है। कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरुड़ ने 4 जुलाई को यह संशोधित पत्र सौंपा।
अकाल तख्त ने की फास्ट-ट्रैक अदालतों की मांग
अकाल तख्त ने मांग की है कि इस कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई जाएं, ताकि मामले लंबे समय तक न लटकें। इसके साथ ही, वे उन सेवादारों को कानूनी सुरक्षा चाहते हैं, जो बेअदबी की कोशिश के दौरान अपना बचाव करते हैं। धार्मिक नेताओं ने कानून में इस्तेमाल किए गए कुछ अस्पष्ट शब्दों और SGPC से जुड़े प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है। इससे पहले, 87 सिख विधायकों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने कानून पारित करने से पहले समाज से राय-मशविरा नहीं किया। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक महीने की समय-सीमा तय की गई थी। इस कानून को अकाल तख्त और अन्य सिख संगठनों से विरोध का सामना करना पड़ा है।