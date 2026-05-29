अजीत डोभाल का पश्चिम एशिया तनाव पर सीधा संदेश, कहा- दुनिया को चुकानी पड़ेगी कीमत देश May 29, 2026

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में एक बड़े सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि भारत पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों को खुला रखना बहुत जरूरी है।

डोभाल ने चेतावनी दी कि इन रास्तों पर किसी भी तरह की परेशानी आने पर दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है।