अजय कोचर बने भारतीय नौसेना में उप प्रमुख, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका

तोपखाना और मिसाइल सिस्टम में है विशेषज्ञ

साल 1988 में नौसेना में शामिल हुए अजय कोचर तोपखाना और मिसाइल सिस्टम के खास जानकार हैं। लगभग 4 दशकों के अपने लंबे सेवाकाल में उन्होंने INS विक्रमादित्य जैसे कई बड़े युद्धपोतों की कमान संभाली है।

साल 2021 में उन्होंने पश्चिमी बेड़े के अहम ऑपरेशनों का भी नेतृत्व किया। नौसेना में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (2022) और परम विशिष्ट सेवा पदक (2026) जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है।