ऐश्वर्या ने अपने परिवार को बताया था कि वह नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही है। इसके बाद दोनों होटल में ठहरे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों ने साथ में शराब पी थी और इसी के बाद उनके बीच बहस हुई। इस बहस के दौरान, ऐश्वर्या ने कहा कि उसे धोखा दिया गया है और उसने खुदकुशी करने की बात भी कही थी। खबरों के मुताबिक, संतोष ने उससे कहा, "जो करना है करो," और फिर उसे खिड़की से नीचे धकेल दिया। पुलिस इस दुखद घटना की तह तक जाने के लिए गहन जांच कर रही है।