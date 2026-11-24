बेंगलुरु में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को होटल की तीसरी मंजिल से दिया धक्का, हुई मौत
बेंगलुरु में एक होटल की तीसरी मंजिल से संतोष नाम के युवक ने अपनी 26 साल की ऐश्वर्या को नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐश्वर्या एक बिजली के खंभे पर जा गिरी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शुरुआत में इस घटना को आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस इसे हत्या मानकर जांच कर रही है। संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शराब पीने के बाद हुए झगड़े की जांच कर रही है पुलिस
ऐश्वर्या ने अपने परिवार को बताया था कि वह नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही है। इसके बाद दोनों होटल में ठहरे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों ने साथ में शराब पी थी और इसी के बाद उनके बीच बहस हुई। इस बहस के दौरान, ऐश्वर्या ने कहा कि उसे धोखा दिया गया है और उसने खुदकुशी करने की बात भी कही थी। खबरों के मुताबिक, संतोष ने उससे कहा, "जो करना है करो," और फिर उसे खिड़की से नीचे धकेल दिया। पुलिस इस दुखद घटना की तह तक जाने के लिए गहन जांच कर रही है।