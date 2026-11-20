गुरुवार की रात चेन्नई से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल भरी रही। करीब 180 यात्रियों को एयरपोर्ट पर 6 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा।

उनकी फ्लाइट जो रात 8 बजे उड़ान भरने वाली थी, वह आखिरकार देर रात 1:30 बजे रवाना हुई। दरअसल, दिल्ली से आने वाला विमान देर से पहुंचा था, जिस वजह से यह देरी हुई।