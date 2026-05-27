सैन फ्रांसिस्को जा रहा एअर इंडिया के विमान में आई खराबी, 8 घंटे बाद दिल्ली लौटा

देश May 27, 2026

﻿सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बुधवार (27 मई) सुबह वापस दिल्ली लौटना पड़ा। ऐसा विमान में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ। बोइंग 777 विमान में लगभग 230 लोग सवार थे।

चीन के हवाई क्षेत्र में 3 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने के बाद विमान ने वापसी का रास्ता लिया और कुल 8 घंटे से ज्यादा हवा में रहने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली हवाई अड्‌डे में लैंड कर गया।