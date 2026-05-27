सैन फ्रांसिस्को जा रहा एअर इंडिया के विमान में आई खराबी, 8 घंटे बाद दिल्ली लौटा
सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बुधवार (27 मई) सुबह वापस दिल्ली लौटना पड़ा। ऐसा विमान में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ। बोइंग 777 विमान में लगभग 230 लोग सवार थे।
चीन के हवाई क्षेत्र में 3 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने के बाद विमान ने वापसी का रास्ता लिया और कुल 8 घंटे से ज्यादा हवा में रहने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली हवाई अड्डे में लैंड कर गया।
एयर इंडिया ने शुरू की विमान की जांच
एयर इंडिया ने विमान की जांच शुरू कर दी है और इस परेशानी के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। यात्रियों को खाने-पीने, होटल में ठहरने और उनकी सुविधा के अनुसार नई उड़ानें चुनने के विकल्प दिए जा रहे हैं।
एयरलाइन ने साफ किया है कि सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और वे सभी यात्रियों को जल्द से जल्द उनके सफर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।