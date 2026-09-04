एयर इंडिया फुकेट मामला: पायलट के नशे में होने की पुष्टि, हाइड्रोलिक सिस्टम में भी आई खराबी
क्या है खबर?
थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का जो विमान टर्बुलेंस का शिकार हुआ था, उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि विमान का पाइलट नशे की हालत में था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, घटना की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की शुरुआती रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। बता दें कि इस घटना में विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया था।
रिपोर्ट
पायलट का ड्रग टेस्ट आया पॉजिटिव
(AAIB) की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पायलट का नशे से जुड़ा टेस्ट पॉजिटिव आया है। AAIB ने कहा कि कमांडिंग पायलट की नशे में होने की पुष्टि होना गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी और अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी।
वहीं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है।