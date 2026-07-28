एयर इंडिया ने शुरू की 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था, जानिए इससे क्या होगा फायदा

फिलहाल दिल्ली मुख्य हब के तौर पर काम कर रहा है, जबकि अमृतसर और वाराणसी इसके स्पोक हैं। वहीं, अहमदाबाद, गोवा और कोच्चि जैसे कई अन्य शहर भी जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़ने वाले हैं। एयर इंडिया का 'ईजी कनेक्ट' प्रोग्राम यात्रियों को शुरुआती हवाई अड्डे पर ही सामान चेक-इन करने और इमिग्रेशन की सभी औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा देता है। इससे लंबी यात्राओं के दौरान सामान बदलने या संभालने की परेशानी खत्म हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का कहना है कि यह तो केवल एक शुरुआत भर है। अगले एक दशक में भारत का लक्ष्य 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट बनाने का है, ताकि हर किसी के लिए हवाई यात्रा को और भी सुगम बनाया जा सके।