एयर इंडिया ने शुरू की 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था, जानिए इससे क्या होगा फायदा
भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नई 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था शुरू की है। इस पहल से छोटे शहरों के यात्रियों के लिए विदेश यात्रा करना काफी सुविधाजनक हो गया है। एयर इंडिया ने सबसे पहले 25 जून, 2026 को वाराणसी से यह सेवा शुरू की थी। इसके बाद 28 जुलाई को अमृतसर को दिल्ली के रास्ते दुनिया के 27 बड़े शहरों से जोड़ा गया। इस योजना के तहत कुल 44 हवाई अड्डों को जोड़ा जाएगा, जिनमें 4 बड़े हब और 40 स्पोक शामिल होंगे। इसका सीधा फायदा टियर-2 और टियर-3 शहरों के यात्रियों को मिलेगा, जो अब बिना किसी अतिरिक्त झंझट के दुनिया भर में यात्रा कर पाएंगे।
सरकार का एक दशक में 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट बनाने का लक्ष्य
फिलहाल दिल्ली मुख्य हब के तौर पर काम कर रहा है, जबकि अमृतसर और वाराणसी इसके स्पोक हैं। वहीं, अहमदाबाद, गोवा और कोच्चि जैसे कई अन्य शहर भी जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़ने वाले हैं। एयर इंडिया का 'ईजी कनेक्ट' प्रोग्राम यात्रियों को शुरुआती हवाई अड्डे पर ही सामान चेक-इन करने और इमिग्रेशन की सभी औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा देता है। इससे लंबी यात्राओं के दौरान सामान बदलने या संभालने की परेशानी खत्म हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का कहना है कि यह तो केवल एक शुरुआत भर है। अगले एक दशक में भारत का लक्ष्य 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट बनाने का है, ताकि हर किसी के लिए हवाई यात्रा को और भी सुगम बनाया जा सके।