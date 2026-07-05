मुंबई-दिल्ली में बारिश को लेकर एयर इंडिया की यात्रियों को सलाह, घर से निकलने से पहले ये चेक करें
अगर आप मुंबई या दिल्ली से हवाई सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। एयर इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि इस रविवार को दोनों शहरों में मानसून की बारिश होने वाली है। मुंबई में जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर देख लें, क्योंकि खराब मौसम के चलते उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है।
मुंबई रेड, दिल्ली येलो अलर्ट पर
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे शहर में पानी भर सकता है और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, दिल्ली में यलो अलर्ट घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में हल्की लेकिन लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में, एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी, उनके रूट में बदलाव या गेट बदलने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए एयर इंडिया की ओर से आने वाले अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें।