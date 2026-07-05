मुंबई-दिल्ली में बारिश को लेकर एयर इंडिया की यात्रियों को सलाह, घर से निकलने से पहले ये चेक करें देश Jul 05, 2026

अगर आप मुंबई या दिल्ली से हवाई सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। एयर इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि इस रविवार को दोनों शहरों में मानसून की बारिश होने वाली है। मुंबई में जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर देख लें, क्योंकि खराब मौसम के चलते उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है।