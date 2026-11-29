एयर इंडिया ने मध्य पूर्व में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण जेद्दा, दम्माम और रियाद के लिए अपनी उड़ानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है।

जिन लोगों ने 27 नवंबर या उससे पहले अपनी टिकट बुक करवाई थी और जिनकी यात्रा 31 दिसंबर तक होनी थी, उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा। अगर उस रूट पर सीटें खाली हैं, तो वे एक बार मुफ्त में अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं।