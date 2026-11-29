अगर आपकी जेद्दा, रियाद या दम्माम की कोई उड़ान रद्द हो गई थी, (और आपकी टिकटें 27 नवंबर या उससे पहले बुक हुई थीं, जिनकी यात्रा 31 दिसंबर तक होनी थी), तो आपके पास 2 विकल्प हैं।

आप 14 जनवरी तक अपनी उड़ान की तारीख एक बार मुफ्त में बदलवा सकते हैं (बशर्ते नई तारीख पर सीट उपलब्ध हो)। या फिर आप अपनी टिकट का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।

अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेल्पलाइन नंबर +91 124 6935600 पर कॉल कर सकते हैं, या अपने नजदीकी बुकिंग ऑफिस जा सकते हैं।