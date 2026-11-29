एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को बड़ी राहत, मंगलुरु-जेद्दा उड़ानें शुरू
लेखन आबिद खान
एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से मंगलुरु से जेद्दा के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर रहा है। यह उड़ान हफ्ते में 3 बार उपलब्ध होगी। हालांकि, जहां यह रूट दोबारा शुरू हो रहा है, वहीं रियाद और दम्माम के लिए उसकी उड़ानें दिसंबर के आखिर तक अभी भी निलंबित रहेंगी।
रद्द उड़ानों के लिए पुनर्निर्धारण या रिफंड
अगर आपकी जेद्दा, रियाद या दम्माम की कोई उड़ान रद्द हो गई थी, (और आपकी टिकटें 27 नवंबर या उससे पहले बुक हुई थीं, जिनकी यात्रा 31 दिसंबर तक होनी थी), तो आपके पास 2 विकल्प हैं।
आप 14 जनवरी तक अपनी उड़ान की तारीख एक बार मुफ्त में बदलवा सकते हैं (बशर्ते नई तारीख पर सीट उपलब्ध हो)। या फिर आप अपनी टिकट का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।
अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेल्पलाइन नंबर +91 124 6935600 पर कॉल कर सकते हैं, या अपने नजदीकी बुकिंग ऑफिस जा सकते हैं।