थाईलैंड के फुकेत में उतरते समय एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहिया निकलकर अलग हुआ, हादसा टला

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 मैक्स-8 हैदराबाद से उड़ान भरकर फुकेत में पहुंचा था। तभी हवाई पट्टी पर उतरते समय उसमें खराबी आ गई। विमान का एक पहिया निकल गया था, जो कि तेज लैंडिंग के कारण हुआ माना जा रहा है। घटना के उड़ान IX-938 में चालक दल के सदस्यों के साथ 133 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हवाई पट्टी पर परिचालन शाम 6 बजे तक रोक दिया गया है।