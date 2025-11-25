एयर इंडिया ने ज्वालामुखी फटने के बाद 11 उड़ानें रद्द कीं, विमानों की हो रही जांच
क्या है खबर?
इथियोपिया के अफार क्षेत्र में फटे हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद एयर इंडिया ने अब तक अपनी 11 उड़ानों को रद्द कर दिया है। टाटा स्वामित्व वाली एयरलाइंस ने एक्स पर बताया कि उन विमानों की सावधानी से जांच की जा रही है, जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ खास जगहों के ऊपर से गुजरे थे। सोमवार को कुल 7 उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि मंगलवार (25 नवंबर) को 4 उड़ानें रद्द हैं।
उड़ान
यात्रियों के लिए होटल और अन्य व्यवस्था
एयरलाइंस ने एक्स पर लिखा, 'कुछ उड़ान रद्द कर दी गई हैं क्योंकि हम उन विमानों की सावधानी से जांच कर रहे हैं जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ खास जगहों के ऊपर से गुज़रे थे। हमारी ग्राउंड टीमें यात्रियों को उनकी अपडेट और होटल में ठहरने की जगह सहित तुरंत मदद दे रही हैं। हम दूसरी यात्रा का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अचानक यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें अफसोस है।'
सेवा
इन उड़ानों को रद्द किया गया
एयर इंडिया ने सोमवार को नेवार्क-दिल्ली (AI 106), न्यूयॉर्क (JFK)-दिल्ली (AI 102), दुबई-हैदराबाद (AI 2204), दोहा-मुंबई (AI 2290), दुबई-चेन्नई (AI 2212), दम्मम-मुंबई (AI 2250) और दोहा-दिल्ली (AI 2284) की उड़ान रद्द हुई थी। मंगलवार को चेन्नई-मुंबई (AI 2822), हैदराबाद-दिल्ली (AI 2466), मुंबई-हैदराबाद-मुंबई (AI 2444 / 2445) और मुंबई-कोलकाता-मुंबई (AI 2471 / 2472) रद्द हुई है। बता दें, ज्वालामुखी राख दिल्ली पहुंच गई है, जिससे भारतीय क्षेत्र में उड़ानें प्रभावित हैं। सबसे अधिक असर मध्य पूर्व की उड़ानों पर पड़ा है।