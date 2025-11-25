एयर इंडिया ने ज्वालामुखी फटने के बाद कई उड़ानें रद्द की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एयर इंडिया ने ज्वालामुखी फटने के बाद 11 उड़ानें रद्द कीं, विमानों की हो रही जांच

लेखन गजेंद्र 10:18 am Nov 25, 202510:18 am

क्या है खबर?

इथियोपिया के अफार क्षेत्र में फटे हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद एयर इंडिया ने अब तक अपनी 11 उड़ानों को रद्द कर दिया है। टाटा स्वामित्व वाली एयरलाइंस ने एक्स पर बताया कि उन विमानों की सावधानी से जांच की जा रही है, जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ खास जगहों के ऊपर से गुजरे थे। सोमवार को कुल 7 उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि मंगलवार (25 नवंबर) को 4 उड़ानें रद्द हैं।