एयर इंडिया ने सऊदी अरब की उड़ानों पर 30 नवंबर तक लगाई रोक

यात्रियों के पास कुछ विकल्प मौजूद हैं। वे अपनी टिकट मुफ्त में री-बुक करा सकते हैं (बशर्ते दूसरी उड़ान में जगह खाली हो), या फिर अपनी बुकिंग रद्द कराकर पूरा रिफंड ले सकते हैं, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

इसके अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री अपनी बुकिंग को सऊदी अरब या बहरीन में एयरलाइन के किसी भी चालू स्टेशन से या तक ट्रांसफर कर सकते हैं।