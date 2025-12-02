एयर इंडिया के विमान ने पूरे महीने बिना वैध प्रमाणपत्र के 8 बार भरी उड़ान

जांच कर्मचारी निलंबित इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, एयरबस का विमान A320 उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं था, इसके बाद भी इसे 8 बार उड़ाया गया, जो गंभीर सुरक्षा चूक थी। एक इंजीनियर को जब इस खामी का पता चला, तो तुरंत विमान को सेवा से हटा दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। DGCA की जांच जारी रहने तक A320 विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। आगे रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्रमाण क्या है उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र? उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र DGCA की ओर से हर साल जारी किया जाता है। इसके बिना विमान उड़ाना एक गंभीर अपराध के समान है। यह इस बात की पुष्टि के बाद नवीनीकृत किया जाता है कि विमान का जरूरी रखरखाव किया गया है और विमान उड़ान के लिए सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि वैध प्रमाणपत्र के बिना विमान उड़ाने पर एयर इंडिया को शीर्ष अधिकारियों के निलंबन सहित भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

लापरवाही लापरवाही के लिए एक इंजीनियर हो चुका है निलंबित एयर इंडिया में सुरक्षा चूक को लेकर लापरवाही पहली बार नहीं दिखी है। DGCA ने कुछ महीने पहले एयरलाइन के इंजीनियरिंग गुणवत्ता विभाग के प्रमुख को निलंबित किया था, जो एयरलाइन को सभी मानदंडों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार थे। वरिष्ठ विमान इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक सॉफ्टवेयर के साथ, लाइसेंस नवीनीकरण या रखरखाव जैसे निर्धारित कार्यों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, जबकि एयर इंडिया के पास एक इन-हाउस सतत उड़ान योग्यता प्रबंधन संगठन (CAMO) है।

