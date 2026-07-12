ट्विशा शर्मा मामला: AIIMS रिपोर्ट में गर्दन के निशान और जिम्नास्टिक्स बेल्ट का मिला मेल
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दिल्ली के AIIMS ने CBI को ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी अपनी फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है। ट्विशा इसी साल की शुरुआत में भोपाल में अपने घर पर फंदे से लटकी मिली थीं। उनके परिवार ने जब पहली जांच पर सवाल उठाए, तो दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया गया था। अब यह नई रिपोर्ट जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी और अहम कड़ी साबित हो सकती है।
जिमनास्टिक्स बेल्ट के निशान ट्विशा की गर्दन के निशानों से मिले
रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि जिमनास्टिक्स बेल्ट से मिले त्वचा के ऊतक ट्विशा की गर्दन पर मौजूद निशानों से मेल खाते हैं। इससे जांच से जुड़ा यह अहम सवाल सुलझ गया है कि उस वक्त किस चीज का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट में कई और अहम जानकारियां भी दी गई हैं। AIIMS के अधिकारियों ने बताया कि उनके निष्कर्ष वैज्ञानिक तौर पर पुष्ट हैं और ये मामले को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।