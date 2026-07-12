ट्विशा शर्मा मामला: AIIMS रिपोर्ट में गर्दन के निशान और जिम्नास्टिक्स बेल्ट का मिला मेल

जिमनास्टिक्स बेल्ट के निशान ट्विशा की गर्दन के निशानों से मिले

रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि जिमनास्टिक्स बेल्ट से मिले त्वचा के ऊतक ट्विशा की गर्दन पर मौजूद निशानों से मेल खाते हैं। इससे जांच से जुड़ा यह अहम सवाल सुलझ गया है कि उस वक्त किस चीज का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट में कई और अहम जानकारियां भी दी गई हैं। AIIMS के अधिकारियों ने बताया कि उनके निष्कर्ष वैज्ञानिक तौर पर पुष्ट हैं और ये मामले को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।