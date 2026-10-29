मुंबई में लगे AI वाले कैमरे, गंदगी फैलाई तो खुद देगा आवाज वाली चेतावनी
मुंबई शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नए AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गंदगी फैलाने वालों को तुरंत पहचान लेंगे और फिर उन्हें आवाज के माध्यम से चेतावनी भी देंगे।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इसकी शुरुआत माहिम के गजानन वाटिका से की है। यह जगह अक्सर कचरा फेंकने की समस्या के लिए जानी जाती है। एक प्रदर्शन में दिखाया गया कि कैसे यह तकनीक किसी को कचरा फेंकने से पहले ही पकड़ लेती है और उसे जोर से याद दिलाती है कि इलाके को साफ रखा जाए।
BMC की और जगहों पर AI कैमरे लगाने की योजना
BMC की योजना है कि इन स्मार्ट कैमरों को जल्द ही और भी कई इलाकों में लगाया जाए। इसका मकसद है कि सार्वजनिक जगहों पर गंदगी कम हो।
ऑनलाइन इस पहल को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएँ अधिकतर सकारात्मक रही हैं। कुछ लोगों ने मजाक में कहा है कि ये कैमरे अधिकारियों पर भी लगाए जाने चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। मुंबई को स्वच्छ रखने के लिए लोगों में जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।