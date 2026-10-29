मुंबई में लगे AI वाले कैमरे, गंदगी फैलाई तो खुद देगा आवाज वाली चेतावनी

मुंबई शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नए AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गंदगी फैलाने वालों को तुरंत पहचान लेंगे और फिर उन्हें आवाज के माध्यम से चेतावनी भी देंगे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इसकी शुरुआत माहिम के गजानन वाटिका से की है। यह जगह अक्सर कचरा फेंकने की समस्या के लिए जानी जाती है। एक प्रदर्शन में दिखाया गया कि कैसे यह तकनीक किसी को कचरा फेंकने से पहले ही पकड़ लेती है और उसे जोर से याद दिलाती है कि इलाके को साफ रखा जाए।