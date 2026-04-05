अहमदाबाद विमान हादसा: पीड़ित परिवारों का प्रधानमंत्री को पत्र, कहा- ब्लैक बॉक्स का डेटा सार्वजनिक हो

पत्र परिजनों ने पूछा- हादसा तकनीकी खराबी या मानवीय भूल परिजनों ने सवाल उठाया कि क्या इस हादसे में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर यह मानवीय भूल का नतीजा था? पत्र में कहा गया है कि अगर ब्लैक बॉक्स डेटा को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम इसे निजी तौर पर प्रभावित परिवारों के साथ साझा किया जाना चाहिए। परिजनों ने कहा, "यह कदम उन परिवारों को कुछ मानसिक सुकून देने में मदद कर सकता है, जिनके लिए हादसा दर्दनाक रहा है।"

आरोप पत्र में ये आरोप भी लगाए गए हादसे में अपनी मां को खोने वाली किंजल पटेल ने कहा, "वेबसाइट पर 25,000 से ज्यादा सामानों की सूची हैं, लेकिन तस्वीरें साफ नहीं हैं। इससे कुछ भी ढूंढ पाना या पहचान लगभग नामुमकिन है।" अपनी मां, भाई और बेटी को खोने वाले रोमिन वोरा ने कहा, "सिर्फ एक ईमेल है और जवाब आने में 15 दिन तक लग जाते हैं।" अन्य पीड़ित निलेश पुरोहित ने कहा, "हमें पैसे नहीं, बल्कि सच्चाई जाननी है।"

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