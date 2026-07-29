अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अंतिम चरण में, ईंधन स्विच में खामी के संकेत नहीं- सरकार

हाल ही में AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विमान हादसे की अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर तक जमा कर दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में घटनाओं के क्रम को पुनर्निर्मित करने और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद करने के लिए सिमुलेशन और तकनीकी विश्लेषण शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि विमान के पुर्जों को भारत लौटने से पहले विशेष फोरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए विदेश भेजना पड़ा, जिससे प्रक्रिया में समय लग गया।