अग्निवीरों के लिए खुशखबरी: 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के दौरान कर सकेंगे शादी, महिला सैनिकों को मिलेंगे मातृत्व लाभ
अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब अग्निवीर अपनी शुरुआती 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल की वैकल्पिक सेवा अवधि के दौरान शादी कर सकेंगे।
वहीं, महिला अग्निवीरों को इस दौरान परिवार शुरू करने पर पूरे मातृत्व लाभ मिलेंगे। ये नए नियम 4 नवंबर 2026 को घोषित किए गए थे, और जो अग्निवीर इस योजना को चुनेंगे, उन्हें 4 हफ्ते के छोटे ट्रेनिंग फेज के बाद ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।
सभी अग्निवीरों को मिलेगा नियमित सैनिक बनने का मौका
अग्निवीर योजना साल 2022 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इस योजना के तहत 4 साल तक शादी करने की मनाही थी। पहले, सिर्फ 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही तुरंत स्थायी सैनिक बनने का मौका मिलता था।
बाकी अग्निवीरों को पहले 2 साल की अतिरिक्त सेवा देनी पड़ती थी। अब, अगर अग्निवीरों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो उन सभी को परमानेंट सैनिक के रूप में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा।
यह उनकी इच्छा और तय किए गए चयन मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।