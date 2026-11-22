अग्निवीर योजना साल 2022 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इस योजना के तहत 4 साल तक शादी करने की मनाही थी। पहले, सिर्फ 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही तुरंत स्थायी सैनिक बनने का मौका मिलता था।

बाकी अग्निवीरों को पहले 2 साल की अतिरिक्त सेवा देनी पड़ती थी। अब, अगर अग्निवीरों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो उन सभी को परमानेंट सैनिक के रूप में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा।

यह उनकी इच्छा और तय किए गए चयन मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।