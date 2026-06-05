शहीद अग्निवीर अक्षय गवाते के परिवार को मिली 1.08 करोड़ रुपये की सहायता, अब की जा रही यह मांग

अग्निपथ योजना: चार साल की सेवा और 1 करोड़ का बीमा कवर

अक्षय अग्निपथ योजना के तहत ही सेना में शामिल हुए थे। इस योजना के जरिए युवाओं को 4 साल तक सेना में सेवा देने का मौका मिलता है। इनमें से सिर्फ एक चौथाई जवानों को ही आगे सेवा के लिए स्थाई किया जाता है। युवाओं को देश सेवा का अनुभव देने और उनके भविष्य को दिशा देने के मकसद से यह योजना शुरू की गई थी। वहीं, किसी अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर, सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का वादा करती है।