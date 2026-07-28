NEET आंदोलन: इस्तीफे के जश्न पर वांगचुक ने क्यों कहा संयम बरतें?
कार्यकर्ता सोनाम वांगचुक ने अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील की है। यह अपील तब की गई है जब उनके समर्थकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। यह जश्न दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक से जुड़ी छात्रों की आत्महत्या के खिलाफ चलाए गए 37 दिनों के विरोध प्रदर्शन के ठीक बाद मनाया गया था। वांगचुक ने एक्स पर लिखा कि ऐसी जीत को गरिमा, संयम और जिम्मेदारी के साथ मनाया जाना चाहिए।
सौरभ दास ने छोटे से धन्यवाद कार्यक्रम का बचाव किया
इस जश्न के वीडियो को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोगों को ये असंवेदनशील लगे। खासकर तब जब कुछ राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी मामले अभी भी चल रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ स्वयंसेवकों के लिए एक छोटा सा धन्यवाद कार्यक्रम था। यह कोई भव्य पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बेसमेंट हॉल में आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन तब खत्म हुआ था जब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मानी थी, साथ ही प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का वादा किया था।