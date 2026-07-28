NEET आंदोलन: इस्तीफे के जश्न पर वांगचुक ने क्यों कहा संयम बरतें?

इस जश्न के वीडियो को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोगों को ये असंवेदनशील लगे। खासकर तब जब कुछ राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी मामले अभी भी चल रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ स्वयंसेवकों के लिए एक छोटा सा धन्यवाद कार्यक्रम था। यह कोई भव्य पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बेसमेंट हॉल में आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन तब खत्म हुआ था जब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मानी थी, साथ ही प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का वादा किया था।