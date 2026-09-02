केरलम के मुल्लापेरियार बांध पर खतरा, 130 साल पुराने ढांचे की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञों ने की जांच

यह पैनल गहराई से जांच कर रहा है कि बांध असल में कितना स्थिर है, इसमें कितनी गाद जमा हो गई है और क्या यह बड़े भूकंपों का सामना कर सकता है। आपको बता दें कि 2021 के एक अध्ययन में बड़े जोखिमों की चेतावनी दी गई थी।

इस हफ्ते पैनल के निष्कर्षों पर दोनों राज्यों के साथ चर्चा की जाएगी। वहीं, आधिकारिक रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। केरलम लंबे समय से इस बांध की सुरक्षा ऑडिट की मांग कर रहा है। इसके साथ ही, मौजूदा बांध की जगह एक नया बांध बनाने की भी मांग की जा रही है।