केरलम में मानसून ने कम किया गर्मी का असर, IMD का 8 जिलों में येलो अलर्ट

केरलम में पिछले करीब 2 हफ्तों से जैसी गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद अब जाकर राज्य को बड़ी राहत मिली है। पूरे राज्य में भारी मानसूनी बारिश हो रही है। सोमवार से शुरू हुई इस बारिश ने तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ला दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव का सिस्टम, मध्य तमिलनाडु और उसके आसपास मौजूद ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर से लेकर आगे तक फैली एक ट्रफ लाइन, ये सभी इस बारिश की वजह हैं। अनुमान है कि यह कम दबाव का सिस्टम अगले कुछ दिनों में और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है।