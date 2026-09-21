केरलम में मानसून ने कम किया गर्मी का असर, IMD का 8 जिलों में येलो अलर्ट
केरलम में पिछले करीब 2 हफ्तों से जैसी गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद अब जाकर राज्य को बड़ी राहत मिली है। पूरे राज्य में भारी मानसूनी बारिश हो रही है। सोमवार से शुरू हुई इस बारिश ने तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ला दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव का सिस्टम, मध्य तमिलनाडु और उसके आसपास मौजूद ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर से लेकर आगे तक फैली एक ट्रफ लाइन, ये सभी इस बारिश की वजह हैं। अनुमान है कि यह कम दबाव का सिस्टम अगले कुछ दिनों में और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है।
IMD ने केरलम के लिए जारी किया येलो अलर्ट
पिछले 24 घंटों के दौरान इडुक्की में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, पीरुमेडू, अंगडीपुरम और अथिरपिल्ली जैसे इलाकों में भी 11-11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के 8 जिलों में और भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आगे की बात करें तो, 23 सितंबर तक यह मौसमी सिस्टम आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ बढ़ जाएगा।