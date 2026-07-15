मणिपुर में तलाशी अभियान के बाद असम राइफल्स कैंप पर भीड़ का हमला, वाहन फूंके गए

मणिपुर के सेनापति जिले में मंगलवार रात को तनाव फैल गया। दरअसल, एक भीड़ ने असम राइफल्स के एक कैंप पर हमला कर दिया। यह घटना मकुइलोंगदी गांव के पास असम राइफल्स द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के बाद हुई। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुछ हथियारबंद गुटों ने संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी सूचना पर उन्होंने यह अभियान चलाया था। हालांकि, दिन में पहले गांव वालों ने इस अभियान को रोकने की कोशिश की थी, जिससे हालात पहले ही तनावपूर्ण हो गए थे।