मणिपुर में तलाशी अभियान के बाद असम राइफल्स कैंप पर भीड़ का हमला, वाहन फूंके गए
मणिपुर के सेनापति जिले में मंगलवार रात को तनाव फैल गया। दरअसल, एक भीड़ ने असम राइफल्स के एक कैंप पर हमला कर दिया। यह घटना मकुइलोंगदी गांव के पास असम राइफल्स द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के बाद हुई। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुछ हथियारबंद गुटों ने संघर्ष विराम के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी सूचना पर उन्होंने यह अभियान चलाया था। हालांकि, दिन में पहले गांव वालों ने इस अभियान को रोकने की कोशिश की थी, जिससे हालात पहले ही तनावपूर्ण हो गए थे।
नागा तफो कैंप में गाड़ियां जलाई गईं
रात करीब 9:30 बजे भीड़ ने नागा तफो कैंप पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने एक छोटी गाड़ी और एक आम कार को आग के हवाले कर दिया, साथ ही दो ट्रकों को भी पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बेहद कम बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया।
असम राइफल्स ने संघर्ष विराम उल्लंघन की रिपोर्ट दी
असम राइफल्स ने बताया कि उन्होंने स्थिति बिगड़ने से पहले ही संदिग्ध संघर्ष विराम उल्लंघनों की जानकारी अधिकारियों को दे दी थी। इलाके में शांति बनी रहे, इसके लिए सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं।