NEET-UG पेपर लीक के बाद NTA सुरक्षा इंतजामों को किया और पुख्ता
NEET-UG 2026 के पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आने वाली परीक्षाओं के लिए सुरक्षा और भी पुख्ता कर रही है।
अधिकारियों ने बताया है कि अब परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी और धोखाधड़ी रोकने के लिए मोबाइल जैमर्स जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए बेहतर डाटा एनालिसिस का भी इस्तेमाल होगा।
दोबारा 21 जून को होगी परीक्षा
ये सभी सुधार एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस समिति ने छात्रों और दूसरे संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद 100 से भी ज्यादा सुझाव दिए थे।
पहले रद्द हुई परीक्षा से लगभग 23 लाख छात्रों पर असर पड़ा था, इसलिए अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी।
सरकार ने पेपर को सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एयर फोर्स के विमानों का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया है। इसी बीच, कई मेडिकल संगठनों ने परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर अपनी चिंताएं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये नए उपाय NEET-UG पर छात्रों का विश्वास दोबारा कायम कर पाएंगे।