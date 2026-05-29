NEET-UG पेपर लीक के बाद NTA सुरक्षा इंतजामों को किया और पुख्ता 

दोबारा 21 जून को होगी परीक्षा

ये सभी सुधार एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस समिति ने छात्रों और दूसरे संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद 100 से भी ज्यादा सुझाव दिए थे।

पहले रद्द हुई परीक्षा से लगभग 23 लाख छात्रों पर असर पड़ा था, इसलिए अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी।

सरकार ने पेपर को सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एयर फोर्स के विमानों का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया है। इसी बीच, कई मेडिकल संगठनों ने परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर अपनी चिंताएं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये नए उपाय NEET-UG पर छात्रों का विश्वास दोबारा कायम कर पाएंगे।