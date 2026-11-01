'वंदे भारत' अब दुनिया को दिखाएगी रफ्तार, 3-4 साल में होगा निर्यात
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत अगले 3-4 सालों में अपनी खुद की वंदे भारत ट्रेनें दूसरे देशों को बेचना शुरू कर देगा। यह घोषणा बेंगलुरु-मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने के बाद की गई है, जिसे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैष्णव ने इस नए वर्जन को लेकर खुशी जताई और इसे आने वाले समय में और भी नए बदलावों का संकेत बताया।
बेंगलुरु-मुंबई स्लीपर का किराया 2.40-3.80 प्रति किलोमीटर
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें विशेष कपलर लगे हैं, जिससे झटके कम लगते हैं और सफर बेहद आरामदायक होता है। यह ट्रेन लगभग 16 घंटों में 1,118 किलोमीटर का सफर तय करती है और रायचूर, सोलापुर और पुणे जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इसका किराया प्रति किलोमीटर 2.40 से 3.80 रुपये प्रति किलोमीटर के बीच है। ऐसे में यह हवाई यात्रा के मुकाबले एक किफायती माध्यम है, खासकर त्योहारों के दौरान जब हवाई किराए आसमान छूते हैं।