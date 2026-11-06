वायरल वीडियो ने खोली PVR की पोल, बेंगलुरु में जूस काउंटर सील
बेंगलुरु के फोरम मॉल में मौजूद PVR INOX का एक जूस काउंटर बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब हुई जब एक इंस्टाग्राम क्लिप सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वहां कपों का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है।
इस क्लिप को 5 नवंबर को इंस्टाग्राम यूजर मिथिल कुमार ने पोस्ट किया था। क्लिप वायरल होने के बाद लोगों के बीच काफी चिंता फैल गई और खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के बाद अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की और तुरंत जूस काउंटर को अपना काम रोकने का आदेश दिया।
यूटी खादर ने शिकायत दर्ज कराने को कहा
स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने सभी कारोबारियों को खाने-पीने की चीजों से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे फूड सेफ्टी QR कोड का इस्तेमाल करके साफ-सफाई में कमी या गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराएं।
मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि ऐसी सभी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर PVR की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं, फोरम साउथ बेंगलुरु ने इस घटना के लिए माफी मांगी है। उन्होंने जानकारी दी कि PVR की टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी न हो।