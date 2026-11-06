वायरल वीडियो ने खोली PVR की पोल, बेंगलुरु में जूस काउंटर सील

स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने सभी कारोबारियों को खाने-पीने की चीजों से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे फूड सेफ्टी QR कोड का इस्तेमाल करके साफ-सफाई में कमी या गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराएं।

मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि ऐसी सभी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर PVR की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं, फोरम साउथ बेंगलुरु ने इस घटना के लिए माफी मांगी है। उन्होंने जानकारी दी कि PVR की टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी न हो।