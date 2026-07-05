शोपियां में सुरक्षाबलों ने घेरे 7 गांव, आतंकियों से भीषण मुठभेड़

सुरक्षा बलों ने शोपियां के 7 गांवों की घेराबंदी की

सुरक्षा बलों ने आतंकियों के करीब पहुंचने से पहले 7 गांवों की घेराबंदी कर ली और उनके भागने के सभी रास्ते सील कर दिए। शुक्रवार शाम होते-होते 4 गांवों की तलाशी पूरी कर ली गई, जिससे यह पक्का हो गया कि कोई आतंकी बचकर निकल न पाए। शोपियां का इलाका अक्सर आतंकियों को आसानी से छिपने और भाग निकलने का मौका देता है।