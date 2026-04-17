बच्चों की मौत पर मणिपुर में बवाल, कर्फ्यू तोड़ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सुरक्षाबलों से झड़प
गुरुवार को मणिपुर के इंफाल वेस्ट में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वे पिछले हफ्ते बम धमाके में मारे गए दो बच्चों के लिए इंसाफ चाहते थे। इसी सिलसिले में लोगों ने सिंगजमेई में एक टॉर्च रैली भी निकाली। हालाँकि, शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसके बावजूद लोग 7 अप्रैल को थ्रोंगलाओबी में हुए हमले के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए।
सरकारी इमारतों के पास हुईं झड़पें
जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, तो सरकारी इमारतों के पास तनाव बढ़ गया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी चलाईं, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थरबाजी की। इस झड़प में कम से कम पांच लोग मामूली रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। अब प्रशासन ने लोगों को ऐसे समूहों से सावधान रहने की चेतावनी दी है जो सरकार विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।