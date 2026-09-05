तमिलनाडु में 8 छात्रों की मौत को लेकर केरलम के मंत्री ने NHAI पर बोला हमला
तमिलनाडु में 4 सितंबर को एक दर्दनाक हादसे में डिंडीगुल स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के बाद केरलम के खेल मंत्री ओजे जानीश ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर NH-66 को सुरक्षित न रख पाने का आरोप लगाया है। जानीश ने कहा कि खराब रोशनी, साइनबोर्ड की गलत जगह और गति नियंत्रण के उपायों की कमी के साथ-साथ असुरक्षित निर्माण वाले इलाकों ने इस हाईवे को खतरनाक बना दिया था, खासकर उस जगह पर जहां एक ट्रक को गलत तरीके से पार्क किया गया था।
जानीश का आरोप - NHAI ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया
जानीश ने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने इन खतरों के बारे में कई चेतावनियां दी थीं, लेकिन NHAI ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि हादसे वाली जगह पर हाईवे पर अवैध रूप से खड़ी एक लॉरी को हटाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि यह जगह ब्लैक स्पॉट के तौर पर भी चिन्हित नहीं थी। मंत्री ने चिंता जताई कि जब एक ही परियोजना निदेशक 2 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो इससे कई महत्वपूर्ण चीजें नजरअंदाज हो सकती हैं। इस मामले में अब तक NHAI की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।