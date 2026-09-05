तमिलनाडु में 8 छात्रों की मौत को लेकर केरलम के मंत्री ने NHAI पर बोला हमला

जानीश ने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने इन खतरों के बारे में कई चेतावनियां दी थीं, लेकिन NHAI ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि हादसे वाली जगह पर हाईवे पर अवैध रूप से खड़ी एक लॉरी को हटाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि यह जगह ब्लैक स्पॉट के तौर पर भी चिन्हित नहीं थी। मंत्री ने चिंता जताई कि जब एक ही परियोजना निदेशक 2 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो इससे कई महत्वपूर्ण चीजें नजरअंदाज हो सकती हैं। इस मामले में अब तक NHAI की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।