केदारनाथ में 'वायरल वीडियो' का जुनून पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR! देश Apr 29, 2026

केदारनाथ चार धाम यात्रा दोबारा शुरू होने के बाद से कुछ सैलानी मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग वायरल वीडियो बनाने के मकसद से आतिशबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक झंडे लहरा रहे हैं, और प्रतिबंधित बर्फीले इलाकों (ग्लेशियर क्षेत्रों) में भी घुस रहे हैं।

इन हरकतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें 'सुमित-के-ब्लॉग' नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़े एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, जिसने इस पवित्र जगह की शांति भंग की है।