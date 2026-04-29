केदारनाथ में 'वायरल वीडियो' का जुनून पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR!
केदारनाथ चार धाम यात्रा दोबारा शुरू होने के बाद से कुछ सैलानी मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग वायरल वीडियो बनाने के मकसद से आतिशबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक झंडे लहरा रहे हैं, और प्रतिबंधित बर्फीले इलाकों (ग्लेशियर क्षेत्रों) में भी घुस रहे हैं।
इन हरकतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें 'सुमित-के-ब्लॉग' नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़े एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, जिसने इस पवित्र जगह की शांति भंग की है।
प्रशासन सोशल मीडिया पर रख रहा नजर
केदारनाथ की आध्यात्मिक आभा को बचाने के लिए, प्रशासन अब सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रहा है ताकि नियम तोड़ने वालों को पकड़ा जा सके।
स्थानीय निवासी आशीष गैरोला बताते हैं कि लोगों को इस पवित्र स्थान के असली महत्व को समझने के बजाय ऑनलाइन फेम (प्रसिद्धि) के पीछे भागते देखना दुखद है। हालांकि, इस यात्रा से क्षेत्र को काफी आर्थिक लाभ होता है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि इसकी परंपराओं और पवित्रता को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है।