दिल्ली में खतरनाक PG पर कार्रवाई: 40 तोड़े, 8 सील और 2,453 की जांच शुरू

शहरभर में किए गए सर्वे में कुल 2,453 PG इमारतें मिलीं। इनमें से 4 PG इतने खतरनाक हैं कि अगर मालिक पहले कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें गिराने की तैयारी है।

वहीं, कम से कम 25 PG ऐसे हैं जिन्हें बड़ी मरम्मत की जरूरत है, जबकि 138 से ज्यादा को छोटी-मोटी ठीक-ठाक कराना है। उनके मालिकों को स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने को कहा गया है।

इस सर्वे के तहत, MCD ने सभी 12 जोन में 14 इमारतों को गिराने के आदेश भी दिए हैं। इस सर्वे का मकसद PG आवास वाली इमारतों का एक पूरा डेटाबेस तैयार करना और यह देखना है कि वे लागू बिल्डिंग नियमों और दूसरे कानूनी मापदंडों का पालन कर रही हैं या नहीं।