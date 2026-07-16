होर्मुज हमले के बाद भारत सतर्क, नाविकों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इन मिसाइलों को लॉन्च करने का दावा किया है। उनका कहना है कि जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया था, लेकिन इस दावे को भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया है।

इस घटना के जवाब में, भारत ने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया और नागरिक नाविकों के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की। यह पूरा मामला दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में हुआ है, जो वैश्विक तेल व्यापार और भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।