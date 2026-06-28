भारत में होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने पर भी नहीं हुई ईंधन की किल्लत, जानिए कैसे देश Jun 28, 2026

अमेरिका-इजराइल हमलों के बाद भी भारत ने ईंधन की किल्लत नहीं होने दी। फरवरी 2026 में अमेरिका-इजराइल हमलों के बाद भारत के लिए तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब 4 महीने बंद रहने से कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। LPG के दाम भी 46 प्रतिशत बढ गए और जहाजों का बीमा भी महंगा हो गया। इसके बाद भी भारत ने ईंधन की आपूर्ति को जारी रखा और खुदरा कीमतों में होने वाली बढोतरी को भी सीमित रखा।