दिल्ली: मासूम पर कथित हमले के बाद जनकपुरी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई, सरकार कर सकती है अधिग्रहण

DOE को सुरक्षा में बड़ी कमियां मिलीं

DOE ने अपनी जांच में स्कूल में सुरक्षा की कई बड़ी खामियां पकड़ी हैं, जिससे उसकी मान्यता खतरे में आ गई है। जांच में सामने आया कि स्कूल की कई जरूरी जगहों पर CCTV कैमरे नहीं लगे थे और बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम भी नाकाफी थे। इतना ही नहीं, स्कूल बिना अनुमति के एक अलग जगह पर नर्सरी कक्षाएं भी चला रहा था। स्कूल ने अभी तक जरूरी दस्तावेज भी जमा नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा स्कूल को दी गई लीज या जमीन का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है, या फिर सरकार खुद इस स्कूल का अधिग्रहण कर सकती है।