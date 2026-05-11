दिल्ली: मासूम पर कथित हमले के बाद जनकपुरी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई, सरकार कर सकती है अधिग्रहण

दिल्ली: मासूम पर कथित हमले के बाद जनकपुरी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई, सरकार कर सकती है अधिग्रहण
दिल्ली सरकार जनकपुरी के एक निजी स्कूल का अधिग्रहण कर सकती है। यह कदम इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि 30 अप्रैल, 2026 को इस स्कूल में एक 3 साल की बच्ची पर कथित तौर पर हमला हुआ था। शिक्षा निदेशालय (DOE) ने स्कूल को सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सोमवार दोपहर तक स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था।
DOE को सुरक्षा में बड़ी कमियां मिलीं
DOE ने अपनी जांच में स्कूल में सुरक्षा की कई बड़ी खामियां पकड़ी हैं, जिससे उसकी मान्यता खतरे में आ गई है। जांच में सामने आया कि स्कूल की कई जरूरी जगहों पर CCTV कैमरे नहीं लगे थे और बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम भी नाकाफी थे। इतना ही नहीं, स्कूल बिना अनुमति के एक अलग जगह पर नर्सरी कक्षाएं भी चला रहा था। स्कूल ने अभी तक जरूरी दस्तावेज भी जमा नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा स्कूल को दी गई लीज या जमीन का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है, या फिर सरकार खुद इस स्कूल का अधिग्रहण कर सकती है।