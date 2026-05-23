मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे: खतरनाक माल अब 'वीजा' पास से, बड़े हादसे के बाद सुरक्षा घेरा सख्त

खतरनाक सामान ले जाने वाले ट्रकों के लिए वीजा जैसा क्लीयरेंस सिस्टम

खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए अब वीजा जैसा मंजूरी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके तहत, ऐसे ट्रक मालिकों को अपना रूट, आपातकालीन योजना और साथ चलने वाले (एस्कॉर्ट) वाहनों की पूरी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें मंजूरी मिल पाएगी। एक्सप्रेसवे पर हर दिन लगभग 250 ऐसे ट्रक चलते हैं। इस वजह से इन नियमों को लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि RFID ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर भी विचार चल रहा है।