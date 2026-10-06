राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पारमेलिन को दी विशेष दावत, परोसे गए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विशेष व्यंजन
अपनी भारत यात्रा के दौरान स्विस कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन का राष्ट्रपति भवन में एक खास दावत के साथ स्वागत किया गया। इस दावत की मेजबानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के बाद पारमेलिन को इसी दावत में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिला।
दावत में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के व्यंजनों की झलक दिखी
शाम की शुरुआत लद्दाखी नेटल सूप (जा थुक) और स्थानीय चीज के साथ सूखे मेवों से बने सलाद से हुई। इसके बाद किंब चाट और नादुर कबाब जैसे क्षेत्रीय स्नैक्स परोसे गए। फिर पारंपरिक ब्रेड के साथ चमन कालिया और काना गुच्छ पुलाव जैसे कश्मीरी पसंदीदा व्यंजन भी मेनू में शामिल थे। मिठाई में, मेहमानों ने शुफ्ता और फिरिन का स्वाद लिया। इसके साथ ही उन्हें कश्मीरी कहवा चाय और लद्दाखी बटर चाय (गुर गुर चाय) भी परोसी गई। यह पूरा अनुभव राष्ट्रपति पारमेलिन की 3 दिवसीय यात्रा में हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक बेहतरीन नमूना था।