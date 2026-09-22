IIT बॉम्बे में बवाल: साहिल की मौत पर छात्र सुधारों पर अड़े, परिवार ने मांगी CBI जांच
18 सितंबर को साहिल रविंद्र वाकोड़े की दुखद आत्महत्या के बाद, IIT बॉम्बे के छात्रों ने लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।
उनकी मांग सिर्फ साहिल के लिए न्याय की नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि संस्थान छात्रों की भलाई के तरीकों में भी ठोस बदलाव करे।
पिछले कुछ दिनों से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा है। छात्रों ने अपनी सुधारों की मांगें निदेशक को सौंप दी हैं और प्रशासन से जिम्मेदारी लेकर तुरंत कदम उठाने को कहा है।
वाकोड़े परिवार ने CBI जांच की मांग उठाई
छात्र शैक्षणिक कदाचार का बचाव करने के बजाय संस्थागत सुधारों की मांग कर रहे हैं। वे प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के साथ खड़े हैं, जो उनके फैकल्टी समुदाय का हिस्सा हैं। छात्र उन्हें दोषी नहीं मान रहे हैं और उन्हें सिर्फ डीन के पद से निलंबित किया गया है।
दूसरी ओर, साहिल का परिवार जाति आधारित उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है। वे मामले की गहरी जांच चाहते हैं, जिसमें CBI जांच भी शामिल हो, क्योंकि उनका मानना है कि इस घटना में भेदभाव की बड़ी भूमिका रही है।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी मामले की जांच कर रही है, वहीं छात्र लगातार पारदर्शिता और स्थायी बदलाव के लिए दबाव बनाए हुए हैं।