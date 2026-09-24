FSSAI ने देशभर में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एनालॉग पनीर पर रोक लगाने की तैयारी में है। यह ऐसा पनीर होता है जो दूध की बजाय दूसरे पदार्थों से बनता है लेकिन दिखने में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है।
FSSAI ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ऐसे उत्पाद लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। इस संबंध में नियमों के मसौदे को हितधारक परामर्श के लिए पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। ग्राहकों को भ्रमित करने की चिंताओं के बाद, 9 राज्यों में एनालॉग पनीर पर पहले से ही प्रतिबंध लग चुका है।
त्योहारों से पहले FSSAI ने राज्यों से डेयरी उत्पादों की जांच बढ़ाने को कहा
त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, जिसका मतलब है ढेर सारी मिठाइयां और डेयरी उत्पादों की खपत। इसी को देखते हुए, FSSAI ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे मिलावट रोकने के लिए डेयरी उत्पादों की जाँच बढ़ा दें।
यदि ये नए नियम लागू हो जाते हैं, तो ब्रांड अपने गैर-डेयरी उत्पादों को 'पनीर' नहीं कह पाएंगे। इससे ग्राहक दुकान से कुछ भी खरीदते समय ठीक-ठीक जान पाएंगे कि वे क्या ले रहे हैं। इन सभी कदमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आपको सुरक्षित और सही जानकारी वाला भोजन मिले।