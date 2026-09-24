FSSAI ने देशभर में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एनालॉग पनीर पर रोक लगाने की तैयारी में है। यह ऐसा पनीर होता है जो दूध की बजाय दूसरे पदार्थों से बनता है लेकिन दिखने में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है।

FSSAI ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ऐसे उत्पाद लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। इस संबंध में नियमों के मसौदे को हितधारक परामर्श के लिए पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। ग्राहकों को भ्रमित करने की चिंताओं के बाद, 9 राज्यों में एनालॉग पनीर पर पहले से ही प्रतिबंध लग चुका है।