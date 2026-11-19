दिल्ली की हवा फिर हुई 'खतरनाक', PM10 कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा
दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बेहद खराब हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर चौंकाने वाले 502 पर पहुंच गया है, जो 'खतरनाक' श्रेणी से कहीं ज्यादा है।
यह बढ़ोतरी तब हुई जब कुछ ही दिन पहले प्रशासन ने GRAP स्टेज-III के प्रतिबंध हटाए थे, जिससे राजधानी की बिगड़ती हवा की स्थिति फिर से चिंता का विषय बन गई है।
WHO की सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा PM10
प्रदूषण फैलाने वाले PM10 कणों का स्तर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा हो गया है। यह स्थिति सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है।
GRAP स्टेज-III के प्रतिबंधों को हाल ही में बहुत जल्दी हटा लिया गया था और सर्दियों के मौसम में प्रदूषण जमीन के पास ही रुक जाता है, जिसकी वजह से हालात तेजी से बिगड़े हैं। दरअसल, शांत हवा की वजह से प्रदूषक तत्व सतह के करीब ही जमा हो जाते हैं और सर्दियों की शुरुआत होते ही यह संकट हर साल फिर से लौट आता है।