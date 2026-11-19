प्रदूषण फैलाने वाले PM10 कणों का स्तर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा हो गया है। यह स्थिति सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है।

GRAP स्टेज-III के प्रतिबंधों को हाल ही में बहुत जल्दी हटा लिया गया था और सर्दियों के मौसम में प्रदूषण जमीन के पास ही रुक जाता है, जिसकी वजह से हालात तेजी से बिगड़े हैं। दरअसल, शांत हवा की वजह से प्रदूषक तत्व सतह के करीब ही जमा हो जाते हैं और सर्दियों की शुरुआत होते ही यह संकट हर साल फिर से लौट आता है।