वैश्विक बाजार में LPG की कीमत 46 प्रतिशत बढ़ी, जानें आज के दाम

सऊदी से जुड़े LPG के दाम 46 प्रतिशत उछले

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का LPG सिलेंडर अब 942 रुपये का मिल रहा है और बेंगलुरु में 944.50 रुपये का। भारत अपनी LPG की अधिकतर जरूरतें आयात से ही पूरी करता है। दरअसल, सऊदी अरब से जुड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में LPG के दाम शिपिंग की दिक्कतों के चलते 46 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है। सरकार का दावा है कि प्रति सिलेंडर 700 से 1000 रुपये तक की सब्सिडी के कारण भारत के परिवारों को दुनिया में सबसे कम दाम पर LPG मिल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बढ़ती लागत के कारण दामों में यह बढ़ोतरी 'अनिवार्य' है। वहीं, अतिरिक्त सचिव प्रवीण माल खनोोजा ने बताया कि साल में 12 सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी हर दिन करीब 1 रुपये का ही अतिरिक्त बोझ पड़ेगी।