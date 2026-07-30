विरोधों के बीच कर्नाटक ने कावेरी पानी आदेश को दी कानूनी चुनौती
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कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को अगले 15 दिनों तक हर रोज 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी भेजने के हालिया आदेश का विरोध कर रही है। इस आदेश के विरोध में 29 जुलाई को कर्नाटक के स्थानीय किसानों ने प्रदर्शन भी किया था। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया है कि वे कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस निर्देश को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
CWMA करेगी कर्नाटक की अपील की समीक्षा
इस मामले से जुड़ा शीर्ष प्राधिकरण CWMA, गुरुवार को कर्नाटक की अपील पर विचार करेगा। पानी के बंटवारे से जुड़ा यह विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चला आ रहा है। इस अहम बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके नतीजे से या तो दोनों राज्यों के बीच चल रहा तनाव कम हो सकता है, या फिर मामला और भी उलझ सकता है।