विरोधों के बीच कर्नाटक ने कावेरी पानी आदेश को दी कानूनी चुनौती

इस मामले से जुड़ा शीर्ष प्राधिकरण CWMA, गुरुवार को कर्नाटक की अपील पर विचार करेगा। पानी के बंटवारे से जुड़ा यह विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चला आ रहा है। इस अहम बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके नतीजे से या तो दोनों राज्यों के बीच चल रहा तनाव कम हो सकता है, या फिर मामला और भी उलझ सकता है।