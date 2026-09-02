पुतिन से मोदी की अपील के बाद जयशंकर यूक्रेन-पोलैंड रवाना, क्या थमेगी जंग?

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 5 सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। उनका यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात के ठीक बाद होगा।

इस बातचीत के दौरान, मोदी जी ने पुतिन से यूक्रेन में "कभी न खत्म होने वाली लड़ाई" को खत्म करने और "युद्ध को समाप्त करने" की अपील की थी। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया था।