पुतिन से मोदी की अपील के बाद जयशंकर यूक्रेन-पोलैंड रवाना, क्या थमेगी जंग?
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 5 सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। उनका यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात के ठीक बाद होगा।
इस बातचीत के दौरान, मोदी जी ने पुतिन से यूक्रेन में "कभी न खत्म होने वाली लड़ाई" को खत्म करने और "युद्ध को समाप्त करने" की अपील की थी। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया था।
जयशंकर सिबिहा और सिकोरस्की से मिलेंगे
जयशंकर दोनों देशों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इनमें यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा और पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की शामिल हैं।
इस दौरे का मुख्य मकसद भारत के संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही यूक्रेन में चल रहे विवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा।