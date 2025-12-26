'ऑपरेशन सिंदूर' से घबराया पाकिस्तान, सीमा पर ड्रोन-रोधी प्रणालियों की तैनाती बढ़ाई
'ऑपरेशन सिंदूर' से घबराए पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन-रोधी प्रणाली तैनात की है। इंडिया टुडे ने खुफिया जानकारी के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान ने रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर में मानवरहित हवाई प्रणालियों की नई तैनाती की है। बताया जा रहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तानी सीमा के भीतर तक भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है।
पाकिस्तान ने कहां-कहां की तैनाती?
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LOC) के साथ 30 से अधिक विशेष ड्रोन रोधी इकाइयां तैनात की हैं। सूत्रों ने बताया कि ये तैनाती मुर्री स्थित मुख्यालय वाली 12वीं इन्फैंट्री डिवीजन और कोटली-भीमबर पर ब्रिगेडों को नियंत्रित करने वाली 23वीं इन्फैंट्री डिवीजन के तहत की जा रही है। यह कदम नियंत्रण रेखा के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का संकेत देता है।
इन इलाकों में भी हुई तैनाती
रावलकोट में ड्रोन रोधी प्रणाली का संचालन मुख्य रूप से दूसरी आजाद कश्मीर ब्रिगेड द्वारा किया जाता है, जो पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों के सामने वाले क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालती है। वहीं, कोटली में तीसरी आजाद कश्मीर ब्रिगेड के पास ये जिम्मदारी है, जो राजौरी, पुंछ, नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर की जिम्मेदार है। भीमबर सेक्टर की जिम्मेदारी 7वीं आजाद कश्मीर ब्रिगेड के पास है। साथ ही पाकिस्तान ने LOC पर अमेरिकी मिसाइल प्रणालियों की भी तैनाती की है।
पाकिस्तान ने कौन-कौनसी प्रणालियां तैनात की हैं?
पाकिस्तान ने मुख्य रूप से स्पाइडर UAS-रोधी प्रणाली तैनात की है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी और दिशा-निर्धारण तकनीकों के जरिए लक्ष्यों का पता लगाती है। इसके अलावा सफराह एंटी-UAV जैमिंग गन भी तैनात की गई है, जिसे कंधे से दागा जा सकता है। इसके साथ ही पारंपरिक हवाई रक्षा हथियारों की भी तैनाती की खबरें हैं। इनमें ओर्लिकॉन GDF 35 मिमी ट्विन-बैरल एंटी-एयरक्राफ्ट गन और अंजा MK-II और MK-III मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (मैनपैड्स) शामिल हैं।
चीन-तुर्की से ड्रोन रोधी प्रणालियों पर चर्चा कर रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान अपनी ड्रोन-रोधी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए तुर्की और चीन के साथ नए ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए भी बातचीत कर रहा है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इस दौरान भारत ने PoK में प्रमुख आतंकी शिविरों को नष्ट किया और पाकिस्तान के भीतर स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया।