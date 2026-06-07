मस्ती महंगी पड़ी: मुंबई के म्यूजिक शो में एक की मौत, महिला अस्पताल में भर्ती देश Jun 07, 2026

मुम्बई में 'क्लांगकुन्स्टलर' के 'ऑल नाइट लॉन्ग' म्यूजिकल शो में बीती रात की मस्ती दुखद घटना में बदल गई। यहां 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों ने जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी थी। NSCI डोम में नाचते समय अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उस व्यक्ति को बचा नहीं पाए। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि डिहाइड्रेशन भी इसका एक कारण हो सकता है।