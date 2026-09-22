केतन हत्याकांड: पिता ने की फांसी की मांग, परिवार के सदस्यों पर शक

केतन अग्रवाल को कथित तौर पर उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी ने लोहागढ़ किले से धक्का दे दिया था। इस घटना के बाद केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को मारने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है।

विशाल अग्रवाल को इस मामले में गोयल के परिवार की भूमिका होने का भी शक है। उन्होंने उज्ज्वल निकम को इस केस का विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने की मांग भी की है।