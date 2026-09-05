गुरुग्राम में अगले 3 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, DDMA की लोगों से घर से न निकलने की अपील

अधिकारियों ने सभी लोगों से कहा है कि वे बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। उनका कहना है कि जिन सड़कों पर पानी भर गया है या जो अंडरपास डूब गए हैं, उनसे दूर रहें और बाढ़ वाले इलाकों में जाने से बचें। चूंकि तेज हवाएं भी चलेंगी, इसलिए पेड़ों, बिजली के खंभों और ऊपर से गुजर रहे तारों से दूर रहना ही समझदारी होगी। आपातकालीन टीमें भी पूरी तरह अलर्ट पर हैं। लोगों से गुजारिश की गई है कि वे सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें और जब तक मौसम ठीक न हो जाए, तब तक सुरक्षित रहें।