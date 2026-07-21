जम्मू-कश्मीर: भारी बारिश के बाद सलाल बांध के गेट खोले गए, चिनाब नदी में आया उफान

नदी के किनारों या निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदियों से दूर रहने और सुरक्षा संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। जिले की टीमें स्थिति पर लगातार कडी नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर राजौरी जिले में भी ऐसी ही भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वहां के स्थानीय निवासियों को जोखिम भरे इलाकों से दूर रहने और बहुत जरूरी न होने पर यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।