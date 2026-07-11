दिल्ली में बारिश का दौर खत्म, अब 16 जुलाई तक 39 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

दिल्ली का तापमान 37-39 डिग्री तक

बारिश का ब्रेक होने की वजह से अब राजधानी में तापमान बढ़ने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, रविवार से वीरवार तक अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मॉनसून ट्रफ के हिमालय की तरफ खिसकने से ही दिल्ली में यह सूखा मौसम आ रहा है। बारिश थमने के साथ ही दिल्ली की हवा की क्वालिटी पर भी असर पड़ा है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 48 था, जिसे 'अच्छा' माना जाता है, लेकिन शुक्रवार को यह बढ़कर 65 हो गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है।